На Камчатке сотрудника банка подозревают в хищении денег у бойцов СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Подозреваемая без ведома клиентов выпускала дополнительные карты и снимала с них наличные.
Масштабное мошенничество в банковской сфере расследуют в Камчатском крае, во время которого сотрудник кредитной организации с государственным участием похитила более 3,3 миллиона рублей со счетов клиентов. Среди последних были участники специальной военной операции (СВО). По факту случившегося возбуждено сразу несколько уголовных дел, о чем сообщила полиция региона.
По данным следствия, менеджер банка без согласия клиентов оформляла дополнительные дебетовые карты в 2024 и 2025 годах, привязывая их к существующим счетам. После этого она снимала наличные и распоряжалась деньгами по личному усмотрению.
Кроме того, правоохранители предположили, что женщина использовала схему с фиктивными возвратами страховых премий по кредитным договорам. Средства перечислялись на подконтрольные карты и затем обналичивались. Размер отдельных хищений варьировался от 14 тысяч рублей до 270 тысяч рублей.
В полиции региона отметили, что пострадавшими признаны не менее 20 человек. Среди них есть военнослужащие, участвовавшие в СВО. В ведомстве уточнили, что работа по выявлению всех эпизодов продолжается.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ во взаимодействии с УМВД по Камчатскому краю и службой безопасности банка. На основании собранных материалов следственное управление МВД возбудило уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159.3 УК РФ — мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных новых эпизодов противоправной деятельности, ведутся в настоящее время.
