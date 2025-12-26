«Это однозначно»: Александр Лыков призвал носить Чебурашек вместо Лабубу

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Восприятие подобных вещей во многом зависит от поколения, воспитания и даже от страны проживания.

Чебурашка — более удачный и уместный аксессуар для того, чтобы повесить на сумку, чем Лабубу. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Александр Лыков на премьере фильма «Чебурашка 2».

Артист оказался краток и уверен, когда отвечал на вопрос, что лучше носить на сумке — популярную Лабубу или отечественного Чебурашку.

«Ну, это однозначно», — заявил Лыков, дав понять, что выбор в пользу советского персонажа для него очевиден.

При этом актер отметил, что сам феномен модных «вбросов» и его влияние на людей остается неоднозначным. По словам Лыкова, ему сложно точно определить, как именно возникают такие тренды, как Лабубу, и почему общество так по-разному на них реагирует.

«Сейчас мне даже сложно определить, как это бывает, что происходит с вбросами, и как психологически люди реагируют. Люди вообще очень странно психологически на многие вещи реагируют. У нас же разное воспитание», — сказал он.

Помимо этого, актер добавил, что люди одного возраста могут воспринимать одни и те же явления совершенно по-разному, а потому делать универсальные выводы о моде и ее влиянии непросто. По его мнению, рассуждать об этом можно лишь в рамках конкретной темы.

Аксессуары в виде Лабубу стали популярны среди модной молодежи в России в последнее время, однако, как отметил Лыков, Чебурашка в роли брелока выглядит куда более выигрышно.

