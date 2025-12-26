«Не хочет быть вне дома»: Шукшина о здоровье 87-летней матери после операции

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка чувствует себя спокойнее в привычной обстановке.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина восстанавливается после серьезного хирургического вмешательства. Осенью актрису экстренно госпитализировали, и врачам пришлось проводить операцию на сердце, от своевременности которой зависело ее состояние. Про текущее положении здоровья актрисы в беседе со Starhit.ru рассказала ее дочь Ольга Шукшина.

По словам наследницы звезды, состояние Лидии Николаевны остается ровным и без ухудшений спустя несколько месяцев после операции. В таком возрасте, как отметила Ольга, трудно говорить об идеальном самочувствии, однако поводов для тревоги после выписки из больницы не возникало.

Федосеева-Шукшина находится дома в настоящее время, где за ней ухаживает младшая дочь. При этом Ольга призналась, что не раз задумывалась о санаторном лечении для матери, чтобы та была под постоянным наблюдением врачей. Однако сама актриса от такой идеи отказывается. Как пояснила Шукшина-младшая, ее мама категорически не хочет покидать дом и чувствует себя спокойнее в привычной обстановке, а решение в этом вопросе остается за ней.

«На мой взгляд, присмотр специалистов был бы более эффективным. Но это, знаете, зависит от человека. Вот кто-то любит, а кто-то категорически не хочет быть вне дома», — сказала Ольга.

В последние годы Лидия Николаевна страдает деменцией. Для нее становится сложным удерживать в памяти недавние события, тогда как воспоминания далекого прошлого остаются довольно четкими.

До этого Ольга Шукшина рассказывала, что мать с трудом вспоминает то, что происходило несколько минут или лет назад, но при подсказках может восстановить цепочку событий. Зато детство в Ленинграде и послевоенные годы Федосеева-Шукшина помнит в деталях — вплоть до того, в каком пальто ходила в то время.

«Все, что связано с ленинградским детством, помнит. События послевоенных лет помнит в деталях», — отмечала Шукшина-младшая.

В начале октября Федосееву-Шукшину доставили в кардиологическое отделение столичной ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Причиной стали жалобы актрисы на учащенное сердцебиение и резкие боли в области сердца. Врачебное обследование показало сердечную недостаточность, и медики приняли решение о срочном стентировании коронарных сосудов.

Уточнялось, что операция продолжалась около полутора часов. По словам врачей, вмешательство прошло успешно, так как кровоснабжение сердечной мышцы удалось восстановить, а состояние пациентки стабилизировалось.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о состоянии матери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.