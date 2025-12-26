Госуслуги без границ: россиянам за рубежом готовят цифровой доступ к сервисам РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идет о долгосрочном развитии платформы.

Россияне, проживающие за пределами России, в перспективе смогут пользоваться полным спектром государственных услуг РФ в электронном формате. Такой доступ планируют организовать через сервис «Карта Родина», который разрабатывает Россотрудничество, как сообщил источник «Известий», знакомый с инициативой.

В ведомстве пояснили, что данный проект задуман по принципу «Госуслуг». Так, соотечественники, живущие за границей, смогут пользоваться государственными и частными сервисами в формате онлайн. В Россотрудничестве отметили, что речь идет о долгосрочном развитии платформы, упрощающей взаимодействие с российскими структурами из-за рубежа.

В настоящее время «Карта Родина» работает в тестовом режиме уже в четырех странах — Армении, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Начальник управления информационной политики Россотрудничества Антон Черменский в беседе с изданием рассказал, что эксперимент получится расширить при успешных результатах. По его словам, сервис планируют выводить на новый уровень и делать доступным в других государствах.

При этом «Известия» выяснили, что в будущем соотечественникам хотят предоставить доступ ко всему набору госуслуг без использования VPN. В Россотрудничестве подтвердили намерение связать «Карту Родина» с порталом «Госуслуги» и постепенно масштабировать проект. При этом воспользоваться сервисом смогут не только граждане России, но и люди без российского паспорта, например, те, кто задумывается о переезде или хочет сохранить устойчивую связь с Родиной.

Параллельно в правительстве вновь рассматривают пути возращения к обсуждению законопроекта о «карте российского соотечественника». Интерес к теме усилился после депортации россиян из Латвии в октябре 2025 года. В Госдуме заявили о готовности заняться этим вопросом в грядущем 2026 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минцифры РФ объявило о постепенном отказе от СМС-кодов при входе на «Госуслуги».

