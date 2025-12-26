Актер Алексей Фатеев не знал об уходе Веры Алентовой из жизни и испытал шок

Артист был на церемонии прощания с партнером актрисы по фильму «Зависть богов».

Актер Алексей Фатеев поделился искренней реакцией на смерть народной артистки России Веры Алентовой, которая трагически ушла из жизни всего через несколько часов после похорон народного артиста РФ и своего партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Подробнее об этом он рассказал в беседе с изданием Super.ru.

По признанию артиста, он был на церемонии прощания с Лобоцким, однако встретиться с Алентовой ему не удалось.

«Я не знал об этом ничего, вы меня сейчас огорошили! Сегодня были похороны Лобоцкого, я там был, но Веру Валентиновну не видел, о Господи. Ничего не могу сказать», — отметил актер, выразив скорбь, а также шок от произошедшего.

Трагедия со звездой театра и кино случилась 25 декабря. Известно, что Вера Алентова почувствовала резкое ухудшение самочувствия прямо на похоронах Лобоцкого, и была немедленно госпитализирована в реанимацию. Несколько часов спустя стало известно о ее смерти.

По данным источников, всего через 22 минуты после того, как актриса оказалась в машине скорой помощи, у нее случилась остановка сердца. Врачи более 30 минут пытались реанимировать Алентову, но спасти ее не удалось.

