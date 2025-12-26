Посвященная Александру III выставка открылась в Русском музее

Фото, видео: 5-tv.ru

Император-миротворец покровительствовал искусству и укреплял национальные традиции.

В Петербурге в эти дни можно окунуться в эпоху XIX века. В Русском музее открылась выставка в честь 180-летия со дня рождения императора Александра III. За годы его правления Россия укрепилась как сильная мировая держава. Этому способствовали государственные реформы, рост промышленности, научные прорывы. Как обо всем этом рассказывает выставка, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Император богатырского телосложения, человек военного воспитания, но в историю вошел как миротворец. На престоле оказался неожиданно рано: убийство отца на Екатерининском канале сильно изменило империю и наложило отпечаток на весь период царствования.

На входе в выставку — три портрета. Это кисти разных художников второй половины XIX века: Александр II, императрица Мария Александровна и вот он, сам Александр III. Сильный, державный.

Выставка так и называется. Оригиналы указов, писем, фотографии и личные вещи Александра III. Например, императорский военный мундир, строгий и лаконичный. Именно в то время солдатская форма становится в первую очередь комфортной.

«Надо сказать, что мундиры XVIII– первой половины XIX веков шились таким образом, не чтобы они были удобными с точки зрения конструкции. Они шились таким образом, чтобы человек не мог выполнить лишних движений. При Александре III создается удобная форма одежды для военнослужащих», — рассказал доктор исторических наук Алексей Аранович.

Макеты кораблей напоминают: войн при Александре III не было, но армия получила колоссальное развитие, равно как промышленность и горное дело. В ларцах — подарки императорской семье: образцы нефти и горных пород.

«Уважение, дар — показать развитие, презентация работы, и чем богата была наша страна», — отметил сотрудник фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Андрей Миланович.

Вот так наглядно экспозиция рассказывает об Александре III как «устроителе земли русской».

«180 лет со дня рождения императора Александра III. Это действительно тот человек, которому мы обязаны тем, что в России есть главное крупнейшее в мире сокровище русского искусства», — заявила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Просветитель, меценат, стратег — он был большим ценителем и коллекционером русского искусства. И сам Русский музей — это памятник императору-миротворцу, его идея. Воплощал ее уже сын и преемник — Николай II. Спустя без малого два века выставка, посвященная наследию Александра III, — инициатива фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» — объединила крупнейшие музеи современной России.

«Военно-артиллерийский, военно-морской, театральный музей — потому что мы говорим о покровительстве национальной оперы и музыки. Мы абсолютно единодушны в своем желании рассказать о царствовании Александра III, потому что многие музеи России обязаны ему своим появлением», — сказала председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук Анна Громова.

И все это только первая часть масштабного выставочного проекта «Эпоха императора Александра III и ее наследие». Ведь за один раз все не рассказать. Через полгода, летом, будет продолжение: «Державный покровитель наук и искусств» — так называл государя русский историк Иван Цветаев. Вторая часть проекта подробнее расскажет об императоре-коллекционере, о том, как Александр III укрепил национальные традиции и сохранил историческое наследие России.

