Будущая космонавтка: Владимир Путин позвонил Варваре Смахтиной, чье желание исполнил

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочка мечтает покорить космос.

Сегодня свое первое интервью дала девочка, которую, возможно, уже через полтора десятка лет мы увидим в составе очередной экспедиции в космос. Это 10-летняя Варвара Смахтина.

Она отправила свое письмо на елку желаний. Рассказала, что увлекается математикой, физикой и медициной. И мечтает стать космонавтом.

Мечты начал исполнять президент. Варя ходила в Большой театр на самое новогоднее представление — Щелкунчик.

«Почти все. Мне понравилось… Я говорила с космонавтами. Скоро будет еще один сигнал, когда будет слышно космонавтов через спутники», — поделилась Варвара.

«Здорово. Видишь, ты в курсе всех этих вопросов. Насколько я вот вижу, ты зачислена в кружок, математический кружок Мехмата МГУ. Ты уже там побывала, общалась с какими-то преподавателями, математиками?» — спросил президент.

«У нас вообще Малый мехмат, это задачи нестандартного решения», — ответила девочка.

«Классно! Видишь как здоров. Я уверен точно совершенно что это тебе будет помогать в твоей будущей жизни, в работе», — отметил Владимир Путин.

«Вам огромное спасибо за то, что вы не только исполняете детские мечты, но зажигаете звезды в глазах и веру в сердце. И мы хотим вам все вместе пожелать, чтобы ваша самая главная мечта обязательно сбылась в 2026 году», — добавила мама Вари.

«Спасибо большое», — ответил президент.

А уже потом главный подарок. Поездка в Звездный городок, большая экскурсия, и конечно беседа с настоящими покорителями космоса.