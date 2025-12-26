Роль, доигранная до конца: какой запомнилась зрителям Вера Алентова

Фото, видео: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Сегодня во время церемонии прощания с ее другом — Анатолием Лобоцким- актрисе стало плохо.

Вера Алентова утром приехала на прощание со своим другом и коллегой актером Анатолием Лобоцким. Уже внутри театра Маяковского она признается, что с каждой минутой ей становится все хуже. Быстро приедет скорая, ее вынесут на руках, но запустить сердце уже не смогут.

Ушла из жизни, пожалуй, самая красивая актриса своего времени. Это Вера Алентова создала образы, на которых выросли миллионы молодых девчонок. Это она смогла показать как одновременно русская женщина может быть сильной и слабой, нежной и жесткой, любить и ненавидеть. Каждая ее роль это часть жизни, прожитой на сцене и на экране. Прожитой так, чтобы запомниться навсегда.

Роль Екатерины Тихомировой в одночасье превратила советскую актрису Веру Алентову в звезду мирового масштаба. Картина «Москва слезам не верит» собирала аншлаги в кинотеатрах СССР — 90 миллионов зрителей. А за рубежом картина получила «Оскар». Президент США Рональд Рейган признавался, что посмотрел фильм восемь раз.

Блестящий сценарий, который народ разобрал на цитаты, и, как попадание в десятку, великолепный состав актеров. Сейчас это кажется невероятным, но режиссер Владимир Меньшов, муж Веры Алентовой, поначалу не верил, что его жена подойдет на эту роль. На съемках он часто придирался к супруге и, только посмотрев готовый фильм, признал, как и вся страна: Алентова сыграла превосходно.

Кинозритель открыл для себя Веру Алентову, когда ей было уже 38 лет. Ее дебют на экране в фильме «Дни летные» и потом еще несколько небольших ролей прошли незамеченными. Да и вообще в актерскую профессию она попала с запозданием. Семья мечтала, чтобы Вера стала врачом. Она даже сдала экзамены, но потом, бросив медицинский институт в Барнауле, поступила в Школу-студию МХАТ.

После фильма «Москва слезам не верит» на актрису посыпались предложения от кинорежиссеров. «Завтра была война», «Зависть богов», «Время желаний». Картины с Верой Алентовой вошли в отечественный Золотой фильмофонд. Ее феноменальная игра перед камерой не была чудом. Актриса десятилетиями оттачивала свой талант в театре.

Билеты на спектакли с участием Веры Алентовой «Счастливые дни», «Федра», «Любовь. Письма», «Девичник Club» были всегда распроданы. Главным в своей жизни она считала не кино, а Театр имени Пушкина. На эту сцену актриса выходила всю жизнь.

Такой же преданной Вера Алентова была и своей семье. Еще студенткой она вышла замуж за сокурсника Владимира Меньшова, хотя преподаватели ее отговаривали. И оказалась права. Их личный и творческий союз продлился больше полувека.

Даже когда к ней пришла всенародная слава, актриса неизменно оставалась требовательной к себе. Каждый новый образ доводила до совершенства и при этом не боялась экспериментировать. Например, в фильме «Зависть богов» она даже снялась в откровенных сценах.

Поклонников и критиков всегда изумляли не только многогранность и смелость Веры Алентовой, но еще и ее неувядающая красота. Когда актрису спрашивали, в чем тут секрет, она отвечала, что в самодисциплине.