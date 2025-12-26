Беспощадный рынок недвижимости: риелтор высказалась о решении суда по квартире Долиной

Фото: www.globallookpress.com/ Petrov Sergey



Решение Верховного суда по резонансному делу о квартире народной артистки России Ларисы Долиной является не намеренным ударом по певице, а защитой базовых принципов рынка недвижимости. Такую позицию в беседе с 5-tv.ru высказала риелтор Юлия Юсова, комментируя итог звездного спора.

По словам эксперта, ситуация вызывает искреннее человеческое сочувствие. История с жилплощадью исполнительницы — не просто конфликт из-за того, кто и где будет проживать, а уже драма с утратой дома, а вместе с тем доверия.

«Это про дом, про чувство потери, про веру в справедливость», — заявила эксперт.

К тому же Юсова отметила, что видно, насколько тяжело Ларисе Долиной, поэтому нельзя исключать, что знаменитость действительно оказалась под давлением или стала жертвой обмана со стороны аферистов.

Однако профессиональный взгляд, как подчеркнула риелтор, заставляет учитывать и другую сторону сделки. Покупатель квартиры Полина Лурье действовала строго в рамках закона, отметила собеседник. Женщина приобрела жилье для личных целей и для своей семьи, она не могла знать о мошеннической схеме. Суд, по мнению Юсовой, справедливо подтвердил ее право на защиту.

Решение Верховного суда России с тем, чтобы оставить квартиру за Лурье, может показаться жестким, но именно так, пояснила эксперт, работает рынок недвижимости. Последний не может принимать во внимание эмоции, а опирается только на договоренности и правовые нормы. В противном случае ни один покупатель не чувствовал бы себя в безопасности.

«Мне хочется, чтобы обе стороны нашли покой. И я верю, что даже в самых сложных историях можно выйти по-человечески — с уважением, с осознанием, с новым началом», — сказала риелтор.

При этом она подчеркнула, что рынку недвижимости жизненно необходимы четкие правила, и нынешнее решение суда — именно про справедливость в юридическом смысле слова.

По оценке Юсовой, дело Ларисы Долиной стало прецедентом федерального масштаба. Оно показало, насколько хрупким может быть доверие к системе сделок, если в них начинают вмешиваться эмоции, личные трагедии или попытки пересмотра давно оформленных договоров.

Верховный суд, уверена эксперт, встал не на чью-то сторону персонально, а на сторону института собственности и добросовестного покупателя.

«Судебное решение, вынесенное сегодня, логичное и обоснованное. Оно не направлено против кого-то персонально, оно в защиту института собственности, в защиту добросовестного покупателя. Полина Лурье приобрела недвижимость на законных основаниях, и теперь суд подтвердил ее право распоряжаться ей, как собственником. И я считаю, это абсолютно правильно», — заключила собеседник.

Афера с квартирой Ларисы Долиной

Квартира Ларисы Долиной стала предметом судебного спора после сделки 2023 года, когда певица продала жилье предпринимателю Полине Лурье. Как позже установил суд, в тот момент Долина находилась под влиянием мошенников, которые представлялись сотрудниками силовых структур. Поверив злоумышленникам, артистка передала им всю сумму от продажи — 112 миллионов рублей. Впоследствии преступников нашли и осудили.

При этом покупатель оказалась в крайне уязвимом положении, поскольку она осталась и без денег, и без жилья. До этого суды разных инстанций, признавая сделку недействительной из-за обмана, оставляли квартиру за Ларисой Долиной. Поставить точку в деле удалось только в Верховном суде, который признал Полину Лурье добросовестным покупателем и подтвердил ее право собственности на квартиру.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной.

