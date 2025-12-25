Больше не деликатес? Мясо краба может утратить статус премиального продукта в РФ

Фото: 5-tv.ru

Самый дорогой морепродукт скоро может стать доступнее в российских магазинах.

Мясо краба может стать заметно доступнее и со временем утратить статус премиального продукта в России. Подробнее про такой прогноз написало URA.RU.

По информации издания, этот вопрос обсуждается на фоне решений о дополнительной поддержке судостроения и крабодобывающей отрасли, о чем заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 24 декабря.

По его словам, власти России намерены рассмотреть выделение 1,36 миллиарда рублей на компенсацию затрат, которые связаны со строительством четырех рыбопромысловых судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Данная техника будет использоваться для добычи крабов в рамках механизма инвестиционных квот.

К тому же Мишустин подчеркнул, что аналогичная поддержка действует не первый год и позволяет одновременно решать несколько стратегических задач — обновлять рыболовный флот, наращивать переработку и повышать эффективность производства. Кроме того, развитие отечественного судостроения напрямую связано с обеспечением технологического суверенитета и формированием экономики предложения.

Экспертное мнение

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с изданием пояснил, что государственные вложения в отрасль необходимы для сохранения экспортных позиций России. Он отметил, что промысловые суда, особенно ледового класса, быстро изнашиваются, поскольку краб добывается в сложных и экстремальных условиях. Без обновления флота страна рискует потерять экспорт ликвидной продукции и валютную выручку.

Помимо этого, специалист напомнил, что в условиях санкций и ограничений у российских компаний фактически отсутствует возможность арендовать суда и оборудование за рубежом, поэтому поддержка со стороны государства становится критически важной для бизнеса.

Значимость экспорта краба подтверждается и статистикой. По данным Рыбного союза со ссылкой на таможенные службы КНР, за десять месяцев текущего года в Китай было поставлено 32 тысячи тонн живых крабов, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом стоимость поставок сохранилась на уровне 800 миллионов долларов, что составляет около трети всей экспортной выручки России от продажи водных биоресурсов в Китай.

По словам Сафонова, налаживание работы специализированных судов позволит как минимум сохранить нынешние объемы добычи не только для КНР, остающегося главным импортером российского краба, но и для других рынков — в частности Таиланда и ОАЭ.

В то же время меры правительства могут повлиять и на внутренний рынок. Экономист обратил внимание, что участники отрасли уже фиксируют дефицит краба внутри страны, из-за чего продукт резко дорожает, особенно в ресторанном сегменте — рост цен достигал 50% по сравнению с прошлым годом.

Расширение добычи и снижение финансовой нагрузки на компании, по мнению эксперта, позволит увеличить предложение. В результате стоимость краба может снизиться не только в ресторанах, но и в рознице — в сегменте замороженной и консервированной продукции. В перспективе это способно вывести краба из категории элитных морепродуктов и сделать его тем самым более доступным для массового потребителя.

