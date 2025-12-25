Бывшая жена Аршавина восстановила нос

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несколько лет назад Алиса буквально лишилась этой части тела.

Бывшей жене футболиста Андрея Аршавина, журналистке Алисе Аршавиной, спустя множество операций удалось вернуть свой нос. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Экс-супруга спортсмена буквально лишилась носа. Но, вопреки предположению многих интернет-пользователей, это не результат неудачной пластики, а последствия аутоиммунного заболевания.

По воспоминаниям самой журналистки, изменения во внешности произошли стремительно. Сперва начались небольшие деформации, а однажды утром она проснулась с полностью разрушенным хрящиком.

Под руководством опытного пластического хирурга Дениса Агапова Алиса пережила более десяти операций. Для того чтобы восстановить нос, использовались ткани из ребер, ушей и кожи самой пациентки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет Алиса Аршавина после операций по восстановлению носа. Экс-супруга Андрея Аршавина обошла множество клиник пластической хирургии, однако везде получала отказ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.