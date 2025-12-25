«Это дезинформация»: адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ
Адвокат Долиной: никаких условий об оплате Лурье долгов по ЖКХ не было
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители певицы якобы хотят взыскать с покупательницы квартиры оплату по коммунальным платежам.
Сообщения о том, что народная артистка России Лариса Долина потребовала у покупательницы ее квартиры Полины Лурье оплатить долги по коммунальным услугам, — фейк. Об этом сообщила адвокат певицы Мария Пухова в беседе с журналистами.
В четверг, 25 декабря, в СМИ появилась информация о том, что представители Долиной якобы хотят взыскать с Лурье оплату по коммунальным платежам за последние полтора года.
«Это дезинформация. <…> Никаких условий о том, что Полина должна что-то оплачивать, <…> и в помине не было», — заявила адвокат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники, права собственности на которую ранее восстановил за Лурье Верховный суд РФ. Суд постановил, что если Долина не освободит квартиру добровольно в установленный срок, выселение будет произведено в принудительном порядке с участием судебных приставов.
