Путин отметил сплоченность участников конкурса «Лидеры России. Команда»

Командная работа, по словам президента, — конкурентное преимущество человека.

Умение работать в команде становится конкурентным преимуществом человека. Об этом в ходе заседания Государственного Совета сообщил президент России Владимир Путин.

«Сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса „Лидеры России“ заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников», — сказал глава государства.

По словам Путина, в новом сезоне конкурса «Лидеры России» командная работа конкурсантов будет оцениваться в первую очередь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в течение 10-15 лет. Искусственный интеллект является прорывной и всеохватывающей технологией, которая очень быстро проникает во все сферы жизни. Президент обратил внимание региональных команд и отраслевых руководителей на то, что трансформация уже ворвалась в повседневную реальность, поэтому все должны быть готовы к этому. Путин призвал трансформировать систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом.

