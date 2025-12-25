Кадры, ИИ и образование: что обсудили на заседании Госсовета РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца — там же, где Государственный Совет встретился впервые 25 лет назад.

В Кремле сегодня назвали сферы, в которых искусственный интеллект скоро заменит людей. Президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета, где обсуждали подготовку кадров для российской экономики, и в том числе развитие нейросетей. По словам президента, они активно внедряются в розничной торговле, финансах и страховании. Чем это грозит сотрудникам — узнал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Черные папки с материалами. Каждую перед началом бережно выращивают по кромке. В каждой проверяют содержимое.

«Перед началом заседания знаменитая белая кружка появилась около президентского места. Обычно это бывает перед началом долго и подробного разговора», — отметил корреспондент.

Только на рассадку по своим местам у участников ушло больше десяти минут. Такую встречу крайне сложно организовать. Но она и крайне важна.

Георгиевский зал в Большом Кремлевском дворце — одно из немногих помещений, что может вместить всех участников заседания Государственного Совета Российской Федерации. Сегодняшний вопрос касается буквально каждого, кто здесь находится.

Подготовка кадров для российской экономики никогда не была легкой темой для губернаторов и министров. В современном мире становится и вовсе задачей «со звездочкой». А ближайшие 10-15 лет все изменят до неузнаваемости.

«Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации. Стремительного развития ИИ. Это крупнейший технологичный прорыв которого, пожалуй, еще и мировая история-то не знала. Обращаю внимание региональных команд, руководителей правительств и представителей всех отраслей: этот период уже наступил, он буквально вошел в нашу жизнь, ворвался в нее», — отметил президент.

Главная особенность нашего рынка труда — специалистов не хватает. Причем, специалистов по широкому кругу вопросов. Тот же врач уже должен не только лечить, но разбираться в огромном количестве технологий. Цифровых, биотехнологических и не только.

«У нас такое модное словечко сейчас появилось — „Т-образный специалист“. Помимо, так сказать, основной подготовки по врачебной специальности, чтобы они владели еще и навыками ряда специальностей, дисциплин», — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Путин считает, что молодых людей нужно учить критически оценивать результаты работы так называемого ИИ. И сохранить фундаментальные основы их образования.

«Послушайте, все изменится, мы должны быть к этому обязательно готовы, обязательно. Технологическая перестройка всегда приводила к исчезновению одних и появлению других, новых профессий. Но в этот раз перемены носят более глубинный характер», — отметил российский лидер.

Например, в школьном образовании важно, чтобы мальчики на уроках труда все потрогали не виртуально, а своими руками. И девочки шить научились раньше, чем «креативить».

Все чаще кадры начинают готовить со школы. Тогда легче молодому человеку легче выбрать свою дорогу.

Положение дел прокомментировал генеральный директор государственной госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

— 50% всех выпускников после завершения школы приходят на наши специальности, в наши вузы, наши вузы-партнеры.

— Дефицит уменьшается?

— Да, конечно. Нет, ну пока еще не уменьшился, для того, чтобы уменьшиться, время требуется, подготовка. Так что мы работаем над этим.

Современным выпускникам нравится серьезный подход. И в профессию идут не только за деньгами, рассказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

— У молодежи действительно финансовое стимулирование отходит на второй план. Но при этом все равно это является одной из важных составных частей общей мотивации в той или иной работе.

— А на первом плане что?

— У молодежи — у всех по-разному. Для кого-то важно офисное пространство, коллектив, задачи, вопрос карьерного роста стоят.

У школьника или студента должно сформироваться самостоятельное, творческое мышление.

«Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и „люди-автоматы“, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать Это очень важная задача для системы образования и подготовки и переподготовки кадров. Очень важная!» — подчеркнул Владимир Путин.

В том числе и для этого президент призвал создать рейтинг 100 худших учебных заведений, чтобы помочь им. Ключевой вопрос для будущего страны, который Госсовет решает исторически.

В Малахитовом фойе открыли выставку документов, что связаны с Государственным Советом в Российской империи. Повод — 25 лет со дня воссоздания структуры.

Для новейшей истории России это время и это место имеет большое значение. Первое заседание Госсовета прошло именно здесь в Кремле, точнее, в Большом Кремлевском дворце.

22 ноября, 2000 год. Тот же Георгиевский зал, полный глав регионов и министров.

«Я хочу поздравить вас с началом работы Государственного Совета России. Это, безусловно, важное событие в политической жизни страны», — отмечал тогда президент.

Спустя четверть века Госсовет продолжает решать самые важные проблемы страны широким составом. В 2000-х проблем в стране хватало. Но таких, как сейчас, и представить себе не могли.

«Нужно изменить всю парадигму подготвки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание. Это важнейшая задача для государства, бизнеса и системы образования. Для ее решения нам необходимо создавать доступную инфраструктуру», — заключил Владимир Путин.

В ближайшие годы в экономику страны надо привлечь больше 12 миллионов человек. Главными качествами которых должно стать умение работать в команде. Но и огромному количеству навыков, в том числе и в области ИИ, тоже придется научиться

