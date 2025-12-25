«Ушла эпоха»: Ольга Любимова вспомнила о культовой роли Веры Алентовой

Любимова: роль Алентовой в «Москва слезам не верит» навсегда останется в сердцах

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр культуры на днях виделась с актрисой и ее дочерью в стенах ВГИКа.

Вместе с уходом народной артистки России Веры Алентовой ушла целая эпоха. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Любимова рассказала, что на днях виделась с Алентовой и ее дочерью, актрисой Юлией Меньшовой, в стенах Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК).

«Это потрясающий совершенно тандем. Когда ушел Владимир Меньшов, Юлия Владимировна подхватила этот курс, и вместе с Верой Валентиной они вместе трудились. Такой очень был для нас дорогой союз талантливой мамы и дочери. И, конечно, сейчас, я думаю, что и весь коллектив ВГИКа очень грустит и еще не может поверить», — говорит глава Минкульта РФ.

По словам Любимовой, Веру Алентову любили люди совершенно разных поколений, а ее роль в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» навсегда останется в сердцах зрителей.

«Культовое абсолютно кино, достойное оскаровской награды. Но самое главное, конечно, когда уходит такой талантливый и яркий человек, есть ощущение, что вместе с ним уходит постепенно, как принято в таких ситуациях говорить, эпоха», — говорит Любимова.

Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.