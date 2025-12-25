«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с 5-tv.ru выразила соболезнования родным, близким и коллегам Веры Алентовой.

«Мои глубочайшие соболезнования — родным, близким и коллегам Веры Валентиновны Алентовой. Сегодня не стало народной артистки России, талантливой актрисы, любимой многими поколениями зрителей. Все мы смеялись и плакали вместе с ней», — рассказала Голикова.

Уникальная харизма, искренняя улыбка и пронзительный взгляд Алентовой всегда с поразительной точностью передавали человеческие эмоции. По словам заместителя председателя правительства РФ, Вера Валентиновна блистала в любой роли, оставив неизгладимый след в истории отечественного кино и театра.

«Ее роли в фильмах „Москва слезам не верит“ и „Каменный цветок“ стали настоящими шедеврами, которые надолго останутся в памяти зрителей», — отметила Голикова.

Вера Валентиновна была не просто актрисой, а настоящим символом того, как глубоко искусство может тронуть душу,.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.