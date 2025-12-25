«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Народной артистки РФ не стало 25 декабря.

Народная артистка РФ Вера Алентова была добрым и ответственным человеком. Воспоминаниями о коллеге в беседе с 5-tv.ru поделилась заслуженная артистка РФ Дарья Повереннова.

«Мы несколько лет играли вместе спектакль. Она была замечательная артистка. Из той породы актеров, которые не позволяют себе халтурить. Была очень порядочным человеком, совестливым. Мне бесконечно жаль», — отметила актриса.

Своей любимой работой в кино Веры Валентиновны Повереннова назвала образ Катерины Тихомировой в картине народного артиста РСФСР Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой.

