«Мамы больше нет»: Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой

Четыре года назад телеведущая похоронила отца, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.

Дочь народной артистки России Веры Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, вышла на связь после новости о смерти матери.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала Меньшова в Telegram-канале.

Юлия Меньшова — дочь актрисы Веры Алентовой и народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. Отца телеведущая похоронила четыре года назад. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Вера Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ и партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Ей было 83 года.

Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой.

