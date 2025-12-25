«Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Genrietta Peryan; РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер выразил надежду на то, что память о коллеге будет сохраняться долгие годы.

Народная артистка России Вера Алентова сделала много для российского и советского искусства. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил актер и телеведущий Андрей Ургант.

«Хорошая актриса. Наверное, замечательный человек. Много очень сделала для российского искусства и советского искусства. Что тут сказать? Горе, беда. Всех, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием», — сказал Ургант.

Актер присоединяется к людям, скорбящим по артистке. Кроме того, Ургант выразил надежду на то, что память об Алентовой будет сохраняться долгие годы.

Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет от остановки сердца. Актрисе стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. В 11 часов утра по московскому времени Алентову экстренно госпитализировали из театра имени Маяковского в состоянии клинической смерти, однако врачам спасти ее не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть Веры Алентовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.