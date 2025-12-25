Смерть коллеги стала сильным ударом: названа причина смерти Алентовой

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее ее госпитализировали во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет от остановки сердца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Актрисе стало плохо во время прощания с ее коллегой по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. В 11 часов утра по московскому времени Алентову экстренно госпитализировали из театра имени Маяковского в состоянии клинической смерти, однако врачам спасти ее не удалось.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Архангельской области. За свою творческую деятельность снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве прошла церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. В последний путь актера проводили из театра Маяковского, которому он посвятил 40 лет жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.