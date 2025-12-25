«Очень жаль»: Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Народная артистка РФ Вера Алентова была прекрасной актрисой и хорошим человеком. Такой запомнил ее народный артист СССР Олег Басилашвили, свои соболезнования в связи со смертью актрисы он выразил в беседе с 5-tv.ru.

«Очень жаль, что умер хороший, добрый, отзывчивый человек. Прекрасная актриса», — сказал Басилашвили.

Он с грустью отметил, что мало виделся с Алентовой и почти не был с ней знаком.

«Очень жаль, я сочувствую. Царствие ей небесное», — сказал актер.

Вера Алентова умерла 25 декабря. Ей стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким — его не стало 20 декабря.

Известно, что актрису вынесли из театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию. Однако помочь ей не смогли: сердце артистки остановилось в 11 часов утра. Ей было 83 года.

Артистка родилась 21 февраля 1942 года в Архангельской области. За свою творческую деятельность она снялась в десятках картин, включая оскароносный фильм ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Эта картина принесла ее всесоюзную и мировую славу.

