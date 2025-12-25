Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в течение 10-15 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам главы государства, ИИ является прорывной и всеохватывающей технологией, которая очень быстро проникает во все сферы жизни.

Ближайшие 10-15 лет станут временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории, связанного с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в ходе заседания Государственного Совета сообщил президент России Владимир Путин.

«Речь о предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще и мировая история-то не знала», — отметил глава государства.

По словам Путина, ИИ является прорывной и всеохватывающей технологией, которая очень быстро проникает во все сферы жизни и автоматизирует решение большого количества задач. Президент обратил внимание региональных команд и отраслевых руководителей на то, что трансформация уже ворвалась в повседневную реальность, поэтому все должны быть готовы к этому.

«Мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал трансформировать систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом. Для этого необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая также должна постоянно меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях и науке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.