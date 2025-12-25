Путин: искусственный интеллект будет постепенно заменять работников

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

По словам президента, речь идет о креативном и даже интеллектуальном труде.

Искусственный интеллект (ИИ) начнет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных. Об этом в ходе заседания Государственного Совета сообщил президент России Владимир Путин.

«Значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда», — отметил российский лидер.

По словам Путина, использование ИИ в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, но и создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи, взаимодействовать с данными, а также обладать инженерным мышлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие проблемы ИИ может создать в 2026 году. В последние месяцы опасения по поводу перегретого ажиотажа в сфере ИИ усилились. Крупные компании продолжают вкладывать миллиарды в эту технологию. Банк Англии предупреждает о возможных рисках: фирмы тратят огромные суммы на ИИ, но нет никаких гарантий, что вложение будет оправдано.

