Рождество в клетке: как опасные преступники отмечают зимние праздники

Самогон из хлеба и пудинг для серийных убийц — лишь малая часть традиций.

В Англии и Уэльсе 88 тысяч заключенных, включая самых известных серийных убийц, проводят Рождество в тюрьмах. Праздники сопровождают традиции, множественные табу и всплески насилия, пишет Mirror.

Праздничное настроение

Ванесса Фрейк 16 лет провела в женской тюрьме строгого режима. Она рассказала, что заключенные и персонал в праздники играют в бильярд или карты. Как ни странно, сотрудники тюрьмы стараются, чтобы сделать Рождество особенным днем для преступников. Для этого устраивают концерты или проводят церковные службы.

В камеры ставят телевизоры, чтобы заключенные могли посмотреть обращение монарха, рождественские фильмы или мыльные оперы. Близкие могут присылать праздничные открытки, но подарки — нет. В крайнем случае — деньги на тюремный счет для столовой.

Елку никто не наряжает, зато священнослужители могут угостить заключенных батончиком Mars.

Рождественский ужин и самогон

Традиционным ужином занимаются сами заключенные, не повара. Как правило, это одни и те же люди. Бюджет скромный — порядка 1,30 фунта. Алкоголь под строгим запретом, однако некоторым удается достать самогон из фруктов, хлеба с дрожжами, сахара и воды.

Тревожная атмосфера

Рождество — трудное время. Среди заключенных наблюдаются вспышки хулиганства и насилия. Поводы самые разные: драка может случиться из-за пудинга, «слишком маленького» куска индейки за праздничным столом или несвежей клюквы. Как правило, сотрудники тюрьмы быстро пресекают инциденты. Но иногда дело доходит до серьезных последствий — убийств и самоубийств.

«Низшие из нихших»

Нет разницы между серийным убийцей и неосторожным водителем — пребывание в тюрьме держит всех на равных. Тем не менее, к особо опасным заключенным отношение особенное. Им могут разрешить праздничный ужин, однако перед этим сотрудники оценивают все возможные риски.

А вот детоубийцы, насильники и педофилы — «отбросы» в тюремном обществе. Их содержат в отдельных камерах и до праздничных мероприятий не допускают. Что касается серийных убийц — они могут рассчитывать на пудинг, но не более.

