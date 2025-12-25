Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Таким учреждениям стоит оказать помощь.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказать таким учреждениям помощь. Об этом российский лидер заявил на заседании Государственного совета.

По словам Владимира Путина, Минтруд уже подготовил содержательный национальный рейтинг, показывающий уровень трудоустройства, а также размер заработной платы выпускников в разрезе каждого учреждения.

«Предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты», — заявил президент.

Новость дополняется...

