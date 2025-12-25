Патрушев подвел итоги работы за год в сфере обращения с ТКО

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

В течение 2025 года в России сумели качественно скорректировать инструменты контроля в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании в формате «инцидент».

«Федеральная система учета ТКО теперь автоматически пополняется информацией с датчиков ГЛОНАСС. Кроме того, все регионы подключены к системе фото- и видеофиксации, а также к автоматической передаче данных весового контроля», — сказал Патрушев.

Данные сведения, как отметил вице-премьер, будут учитываться при формировании справедливых тарифов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит соответствующее постановление по поручению Инцидента.

Строительство и модернизация отраслевой инфраструктуры обращения с ТКО продолжается в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в целом.

Патрушев отметил, что для каждого российского региона была сформирована потребность в специальной технике, контейнерах и контейнерных площадках и утверждены соответствующие планы закупок.

За 2025 год было закуплено более 62 тысяч контейнеров и создано 12 тысяч площадок под них. Также были приобретены полторы тысячи мусоровозов. Большая часть из них была куплена благодаря инструменту льготного лизинга. Кроме того, в этом году были введены в эксплуатацию 24 объекта обращения с ТКО. За два года планируется построить еще 164.

Одной из приоритетных задач на ближайшее время является контроль за своевременным вывозом отходов в период новогодних праздников.

