«Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии

Бойфренд блогерши сообщил о том, чем закончилось обострение.

Блогерша Валерия Чекалина, известная, как Лерчек, пережила угрозу выкидыша — сейчас она находится дома, угрозы здоровью матери и ребенка нет. Об этом заявил ее возлюбленный, хореограф Луис Сквиччиарини, в личном блоге в соцсетях.

«Валерия дома, малыш в порядке. Мы надеемся, что боли не повторятся. В противном случае потребуется операция <…> Так как почечные колики невозможно терпеть, по силе они приравниваются к боли от схваток», — написал мужчина в соцсетях.

Ранее Сквиччиарини сообщил, что Чекалина попала в больницу с сильнейшей болью в пояснице после того, как увеличившаяся матка придавила почку, спровоцировав сильные колики.

Кроме того, до этого у блогерши диагностировали анемию и гестоз, требующие постоянного наблюдения у врачей.

Валерия Чекалина была помещена под домашний арест, в отношении нее и ее экс-супруга Артема Чекалина расследуется дело о незаконном выводе за границу более 251,6 миллиона рублей. Блогер не признала вину, в то время как ее бывший муж частично сознался в нарушении налогового законодательства.

