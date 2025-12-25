Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Церемония проходила на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

На траурной церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким произошел тревожный инцидент с Верой Алентовой - 83-летней актрисе внезапно стало плохо прямо во время мероприятия, из-за чего ей потребовалась срочная медицинская помощь. Как передает MSK1.RU, артистку вынесли из здания на носилках и госпитализировали на машине скорой помощи.

Вера Алентова пришла проститься с коллегой, однако в какой-то момент ее состояние резко ухудшилось.

Самостоятельно покинуть зал она не смогла, поэтому сотрудники театра оперативно организовали эвакуацию и передали актрису врачам. О причинах недомогания и ее текущем состоянии официальной информации пока нет.

Сердце Анатолия Лобоцкого остановилось 20 декабря. Ему было 66 лет. Причиной смерти стал рак, с которым актер продолжительное время боролся.

Его бывшая супруга, актриса Юлия Рутберг, ранее назвала смерть артиста тяжелой и невосполнимой утратой для отечественного театрального искусства.

