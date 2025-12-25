Лурье не намерена разрешать Долиной жить в своей квартире после решения суда

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Певица утверждала ранее, что не успевает собрать свои вещи.

Покупательница квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной Полина Лурье не собирается разрешать певице жить в ней после решения суда о выселении. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с 5-tv.ru.

«Мы поддержим в суде наши исковые требования», — подчеркнула Свириденко.

Также она сообщила, что ранее Долина попросила у Лурье пожить в квартире еще несколько месяцев. Артистка объяснила это тем, что не успевает собрать свои вещи. Если суд примет решение, что Долина обязана освободить квартиру, то оно немедленно должно вступить в силу, добавляет Свириденко. Адвокат Лурье выразила надежду, что все их исковые требования будут удовлетворены в полном объеме.

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она жила все это время, пока шел суд.

Согласно решению Верховного суда РФ 16 декабря, все предыдущие судебные решения по делу о квартире в Хамовниках были отменены, собственником недвижимости признана покупательница Полина Лурье.

Верховный суд установил, что нижестоящие суды ошибочно истолковали и применили нормы материального права по спору о продаже жилплощади. Речь идет о признании недействительными предварительного договора купли-продажи от 24 мая 2024 года и основного договора от 20 июня 2024 года, а также о прекращении права собственности Лурье и восстановлении прав Долиной.

В конце марта суд встал на сторону Ларисы Долиной. Певица подала иск, утверждая, что стала жертвой обмана со стороны мошенников и заключила сделку с Полиной Лурье под их воздействием. Тогда суд отменил право собственности покупательницы на квартиру и вернул имущество певице. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

