Недетская трагедия: как звезда Nickelodeon Тайлор Чейз стал бездомным

Фото: legion-media/TheImageDirect.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О судьбе некогда перспективного актера рассказал его отец.

Отец бывшей звезды Nickelodeon Тайлора Чейза рассказал Daily Mail, что семья более десяти лет борется с зависимостью, биполярным расстройством и шизофренией сына.

Долгая борьба

Отец называет Тайлора замечательным человеком, но только когда тот «в себе». Семья много лет искала лечение от зависимости и психических проблем сына. В 2021 году его отправили на реабилитацию в Джорджию: прогресс был, но четыре года назад Чейз прекратил принимать лекарства и вернулся к наркотикам.

Недавно он приехал в Калифорнию к матери, чтобы стабилизировать свое состояние. Казалось, все налаживается, однако Тайлор вскоре отказался от помощи. Полиция Риверсайда отметила: Чейз также отвергает государственные приюты, лечение от наркотиков/алкоголя и психологическую помощь от департамента. С августа 2023 года на счету Тайлора появилось 12 уголовных дел.

Помощь от коллег

Отец Тайлора связался с экс-актером Disney Шоном Вайсом. Ранее в личном блоге он предлагал Тайлору бесплатно пройти лечение в престижном реабилитационном центре. Семья Чейза приняла это предложение, на днях актер прибыл в учреждение. Пока неясно, к какому результату это приведет. Семья Таулера уверена: пока он сам не поймет, что ему нужна помощь, вмешательство со стороны не принесет пользы.

Тайлора продолжают любить родные и друзья. Они молятся за него и всячески помогают. В реабилитационном центре его уже успели навестить бывшие коллеги.

Состояние Чейза на улицах Риверсайда

Daily Mail нашел 36-летнего Чейза копающимся в мусоре за магазином 7-Eleven в Риверсайде. Он был одет в рваную фиолетовую куртку, неряшливую поло «Лос-Анджелес Рейдерс» и штаны с рисунком из мультфильма «Ох уж эти детки!». Руки Тайлора были в ссадинах, под ногтями грязь, челюсть неестественно дергалась. На лице — жуткие гримасы, взгляд блуждающий.

В беседе с журналистами Тайлор радовался скорому Рождеству и хвастался открытками. Он рассказывал, что часто видится с матерью, которая работает неподалеку. Чейз также восторженно отмечал, что благодарен за еду и одежду, которую ему дают незнакомцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.