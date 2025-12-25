Рождество с королевскими нотами: Кейт Миддлтон сыграла с дочкой на фортепиано
Кейт Миддлтон сыграла с дочкой на фортепиано на праздничной службе
Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images / Pool
Выступление монарших особ на праздничной службе мало кого оставило равнодушным.
Принцесса Уэльская Кэтрин и ее десятилетняя дочь принцесса Шарлотта сыграли фортепианный дуэт на концерте «Вместе на Рождество». Их выступление вызвало восторг композитора Эрланда Купера, пишет Daily Mail.
Волшебный дуэт в Виндзорском замке
Кэтрин лично пригласила Эрланда Купера аккомпанировать им в Виндзорском замке накануне Рождества. Увидев выступление матери и дочери, он описал его как «чудесный момент, где его роль — подбодрить исполнителей перед камерами».
Шарлотта прекрасно сыграла легкие ноты, зарядив публику праздничным настроением. Выступление матери и дочери стало для грраждан одним из любимых моментов зимнего солнцестояния. Это были особенные и тихие минуты, подчеркивающие силу помощи людям.
Невероятная связь
Эрланд — отмеченный наградами композитор с Оркнейских островов Шотландии, один из самых уникальных представителей своего поколения. Он черпает вдохновение в природе и общении.
День с Королевскими Высочествами он назвал «теплым и располагающим». В начале приема между ними состоялся теплый творческий разговор, после которого последовало приглашение в замок. Принцесса спросила, не против ли он, если они исполнят ее любимое произведение. Эрланд согласился без колебаний.
Произведение посвящено материнству и роли семьи. Это удивительная случайность, ведь написано оно было для мамы Эрланда по имени Шарлотта, о Кейт не знала.
