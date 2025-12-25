Кейт Миддлтон сыграла с дочкой на фортепиано на праздничной службе

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images / Pool

Выступление монарших особ на праздничной службе мало кого оставило равнодушным.

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее десятилетняя дочь принцесса Шарлотта сыграли фортепианный дуэт на концерте «Вместе на Рождество». Их выступление вызвало восторг композитора Эрланда Купера, пишет Daily Mail.

Волшебный дуэт в Виндзорском замке

Кэтрин лично пригласила Эрланда Купера аккомпанировать им в Виндзорском замке накануне Рождества. Увидев выступление матери и дочери, он описал его как «чудесный момент, где его роль — подбодрить исполнителей перед камерами».

Шарлотта прекрасно сыграла легкие ноты, зарядив публику праздничным настроением. Выступление матери и дочери стало для грраждан одним из любимых моментов зимнего солнцестояния. Это были особенные и тихие минуты, подчеркивающие силу помощи людям.

Невероятная связь

Эрланд — отмеченный наградами композитор с Оркнейских островов Шотландии, один из самых уникальных представителей своего поколения. Он черпает вдохновение в природе и общении.

День с Королевскими Высочествами он назвал «теплым и располагающим». В начале приема между ними состоялся теплый творческий разговор, после которого последовало приглашение в замок. Принцесса спросила, не против ли он, если они исполнят ее любимое произведение. Эрланд согласился без колебаний.

Произведение посвящено материнству и роли семьи. Это удивительная случайность, ведь написано оно было для мамы Эрланда по имени Шарлотта, о Кейт не знала.

