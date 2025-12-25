Радиация у вас в доме: чем опасны винтажные елочные игрушки

Фото: © РИА Новости/Игорь Бойко

Какое вещество содержится в этих новогодних украшениях?

Советские елочные игрушки могут быть довольно опасны, так как в них может содержаться радиация. Подробнее об этой шокирующей новости пишет aif.ru.

Не исключено, что у многих дома от бабушки и дедушки остались еще винтажные игрушки: они красивы и светятся в темноте. Но не исключено, что они покрыты радиолюминесцентной краской. Раньше люди не так много знали о вреде малых доз радиации, поэтому во многих странах мира в первой половине ХХ века выпускались предметы, которые содержат радиоактивные материалы.

Часы «Урал»

В СССР в начале 1950-х годов в Челябинске выпускались часы «Урал», у которых светился циферблат. Добиться такого эффекта получилось как раз из-за краски СПД, сделанной из солей радия-226. Краска с радием давала горчичный оттенок часам. Сейчас они могут фонить с уровнем до 5000–10000 микрорентген в час, хотя норма — 30.

Компас Андрианова

Этот компам был обязательным атрибутом каждого юного туриста и пионера, но не самым полезным для здоровья. Опасность заключалась в стрелке компаса, которая покрывалась той же радиевой краской. После 1965 года краску заменили на безопасный люминофор. Таким образом, отличить безопасный экземпляр от опасного легко: по дате изготовления до 1965 года и характерному «горчичному» цвету свечения.

Урановое стекло

В 1950-х годах в Советском Союзе выпускали ограниченные партии уранового стекла: это были пепельницы, вазочки, декоративные тарелки.

В 1970-80-х годах в рамках программы «утилизации» некоторые стекольные и керамические заводы использовали отходы цветной металлургии и атомной промышленности. Для придания насыщенного цвета в сырье добавляли природный уран. Это вещество было не очень радиоактивно, но постоянное использование такой посуды для еды и питья — не очень хорошая затея.

Так, ториевое стекло хоть и считалось элитным, но тоже было опасным. Из него изготавливали дорогие сервизы, рюмки, вазы. Лучше всего оставить хранить такую посуду на полке и не есть из нее. Проверить свой хрусталь можно УФ-лампой: ториевое стекло дает яркое зеленое свечение.

Тумблеры и датчики

Стрелки тумблеров и датчиков также покрывались той же самой светящейся краской на основе радия-226. Такие опасные изделия производили в СССР вплоть до середины 1960-х годов. Уровень излучения некоторых таких тумблеров может достигать двух рентген в час — это довольно много.

