«Буду в ней мыть посуду»: Боярская показала подарок от Матвеева на 40-летие

Супруг артистки подошел к выбору презента с юмором.

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская отпраздновала свое 40-летие, которое состоялось 20 декабря. Круглую дату звезда отмечала несколько дней в кругу родных и близких, а также соратников по актерскому цеху. В соцсетях Боярская искренне поблагодарила всех, кто поздравил ее в этот юбилей.

По словам актрисы, в прошедшие пять дней она получила столько поздравлений, что будет читать их «до Нового года».

Ее супруг, заслуженный артист России Максим Матвеев подошел к выбору подарка с юмором, который Боярская оценила — он подарил ей торт с короной. В ответ актриса пошутила, что будет мыть в этом царственном аксессуаре посуду.

Старший сын знаменитости Андрей тоже подарил ей сладкое угощение — собственноручно приготовленный медовик, а младший Григорий сочинил ей трогательное поздравление.

Рядом с Боярской в эти важные для нее дни были родители и друзья. Отдельной благодарности удостоился ее учитель, народный артист России, директор Малого драматического Театра Европы Лев Абрамович Додин. Артистка отметила его внимание, любовь и заботу.

Почтенный театральный режиссер вышел на сцену и предложил зрителям присоединиться к поздравлениям своей воспитанницы, а затем преподнес ей именинный букет.

«Спасибо судьбе за то, что она дала возможность Лизе родиться в нужное время в нужном месте. И папе с мамой спасибо», — сказал Додин.

В день своего 40-летия Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях философское обращение к себе самой, сопроводив его портретным фото в черно-белых тонах.

Звезда рассказала о своих самых искренних пожеланиях — по ее словам, ей хотелось бы, чтобы на свете «не было ни одного детского дома, за ненадобностью, ни одного приюта для животных, за ненадобностью». Артистка поделилась своей мечтой о всеобщем достатке, мире и взаимоуважении.

