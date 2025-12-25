«Антивирус» для психики: чем важен эмоциональный иммунитет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как сохранить ясность ума в постоянно меняющемся конкурентном мире?

Эмоциональный иммунитет — важная составляющая психического здоровья в современном меняющемся мире. Чтобы бороться с выгоранием и информационной перегрузкой, необходимо научиться сохранять внутреннюю устойчивость. Об этом «Известиям» рассказала психолог Марьяна Динаполи.

Эксперт отметила разницу таких понятий, как эмоциональный иммунитет и эмоциональный интеллект. Последнее является базовой составляющей зрелой психики, тогда как эмоциональный иммунитет — следующая ступень психического развития. Человек, у которого он выработан на достаточном уровне, демонстрирует способность выдерживать эмоциональные перегрузки и сохранять работоспособность в постоянно меняющейся и непредсказуемой обстановке.

Эмоциональный иммунитет основывается на комплексной способности нашей нервной системы снижать и смягчать негативное влияние острых переживаний и волнений, выдерживать испытания и не «расклеиваться» от малейших неудач. Динаполи почеркнула, что сейчас это особенно важно, так как темп жизни стал выше, из-за чего повысилась и человеческая уязвимость.

По ее словам, воздействие агрессивной конкурентной среды можно сравнить с вирусными атаками на компьютер. Психика со слабым эмоциональным иммунитетом ведет себя так же, как и устройство, все ресурсы которого уходят на борьбу с неполадками — развитие в этих условиях почти невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему людям снятся кошмарные сны

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.