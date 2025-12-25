На юге Москвы загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Спасатели эвакуируют людей.

Бизнес-центр «Варшавская плаза» горит с четвертого по шестой этаж на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, БЦ „Варшавская плаза“. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с четвертого этажа шестиэтажного здания», — написано в сообщении.

Спасатели эвакуируют людей. Пожар тушат 65 человек и 18 единиц техники.

