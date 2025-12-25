«В любую точку можем переместиться»: расчеты ТОС-2 разгромили позиции ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

В Сумской области наши военные расширяют полосу безопасности.

В Сумской области наши военные сейчас расширяют полосу безопасности. Согнать киевских боевиков с насиженных и хорошо укрепленных позиций помогают расчеты тяжелой огнеметной системы — ТОС-2. Новейшая техника показала свою эффективность на фронте. За работой боевых расчетов в зоне спецоперации наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Под покровом ночи к огневой выходит «Тосочка» — так ласково в армии называют самую опасную огнеметную систему на фронте ТОС-2. Это редкая возможность для журналистов снять работу новейшей техники. Все осветительные приборы выключаем и двигаемся в прямом смысле слова на ощупь. Дальше к условной точке — только пешком.

Разведка группировки войск «Север» передает координаты, и по укрытиям ВСУ в Сумской области без остановки летят термобарические заряды.

Залповый огонь не оставляет ни малейших шансов для противника. Пока наблюдаем за объективным контролем, «Тосочка» уже ушла в укрытие, а это, ни много ни мало, всего две минуты.

«Все упирается во время, потому что время определения нас очень выросло, и нужно быстро принимать решение и быстро уходить с позиции», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Маэстро».

Экипаж прежде в зоне СВО работал на ТОС «Солнцепек» и лучше других чувствует существенную разницу. Скорость — главное отличие этой новинки.

«Подъехал, ввел координаты, и она уже сразу развернулась за минуту. Отработал, свернул моментально. В любую точку можем переместиться за считанные часы, по сравнению с гусеничной техникой», — отметил российский боец с позывным «Сын».

А запрос на термобарический удар идет ежечасно. Пока экипаж дает комментарии, поступает установка на еще одну цель. Теперь за ударами наблюдаем из лесополосы.

С рассветом техника уходит в укрытие, но боевая работа на сумском направлении продолжается.

«Мы прекрасно из этой точки слышим, как прилетают наши снаряды по позициям ВСУ. Со своей стороны ВСУ пытаются найти, откуда бьют, и в рамках контрбатарейной борьбы вмешиваются в данный вопрос. Мы же прикрываемся лесопосадкой, которая уже давно без листьев. Но это единственная возможность оставаться хоть как-то неприметным на этой точке», — рассказал корреспондент.

Дальше лабиринтами окопов выходим к пункту временной дислокации войск РХБЗ группировки «Север». Здесь своеобразный музей — натовское вооружение, добытое в ходе боевых действий, но некоторые экземпляры были просто брошены — ведь после ударов «Тосочки» задерживаться на позициях ВСУ мало кто решается.

