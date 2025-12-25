Пылают на глазах у владельцев: несколько автомобилей загорелись в Балашихе

Несколько припаркованных автомобилей загорелись в Балашихе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Подробности выясняются.

Несколько автомобилей загорелись в московской Балашихе. Предварительно, пострадавших нет.

По информации 5-tv.ru, пламя охватило сначала одну машину, затем — те, что стояли рядом. Хозяева транспортных средств находятся на месте возгорания, сообщают очевидцы.

Это не первый пожар в столице за последние дни. Ранее 20 декабря жилая квартира в высотке на Первомайской улице загорелась, как предполагалось, из-за включенной гирлянды.

Кроме того, 14 декабря из многоквартирного жилого дома на северо-востоке Москвы спасатели эвакуировали 40 человек после возгорания электрокабеля. Чтобы спасти местных жителей сотрудники оперативных ведомств развернули полевой штаб, работники МЧС смогли локализовать пожар. По имевшимся данным, пламя охватило 54 погонных метра кабеля со второго по 18-й этаж.

Как ранее отмечал 5-tv.ru, в предновогодний и новогодний периоды экстренные службы сталкиваются с повышенной пожароопасностью из-за обилия праздничной пиротехники и традиционного свечного освещения на застольях.

