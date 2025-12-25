Каннибал Спесивцев не выплатил компенсацию дочери одной из своих жертв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Текущий долг достиг 938 тысяч рублей.

Маньяк-каннибал из Новокузнецка Александр Спесивцев не выплатил миллион рублей компенсации морального вреда, присужденный дочери одной из жертв. Этот вывод следует из данных судебных приставов и документов судов, с которыми ознакомились РИА Новости.

Согласно материалам приставов, по одному из исполнительных производств в отношении Спесивцева текущий долг по компенсации морального вреда достиг 938 тысяч рублей.

Суд Кемеровской области в начале января обязал маньяка выплатить один миллион рублей дочери своей жертвы. Как указано в судебных материалах, женщина воспитывалась в интернате и знает мать только с фотографий. Осознание того, что мама погибла от особо жестокого преступления и долго числилась пропавшей без вести, заставляет ее «испытывать страдания, тревогу и чувство беззащитности».

Позже она самостоятельно изучала материалы уголовного дела, посещала все заседания, присутствовала при допросах потерпевших, «ей было очень страшно все это слушать, видеть подсудимого». Заявительница считает, что Спесивцев заслуживает не лечения, а сурового наказания.

Приставы пытались взыскать со Спесивцева долг за коммунальные услуги размером свыше 120 тысяч рублей. Все семь исполнительных производств закрыли из-за отсутствия информации об активах, счетах или вкладах.

В мае 2024 года суд Кузбасса направил Спесивцева на принудительное лечение. По данным суда, с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью издевался над жертвами, причиняя тяжелые физические мучения, удерживая их в квартире в Новокузнецке. Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, включая 11 несовершеннолетних.

Летом 1996 года Спесивцев заманил в квартиру мальчика с лестничной площадки, где удерживал его, лишал еды и воды, «наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности». Ребенку удалось убежать.

Региональное управление СК РФ сообщило, что в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке нашли множество фрагментов человеческих тел. Оказалось, Спесивцев причастен к преступлениям, в его квартире обнаружили останки. По делу об убийстве с особой жестокостью четверых, включая троих детей, его поместили в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгоградской области, где он остается.

Дело по неопознанным фрагментам тел выделили отдельно и приостановили. При возобновлении назначили новые экспертизы останков и вещей с места преступления 28-летней давности. Исследования подтвердили принадлежность костям 15 людям. По данным СК, Спесивцев психически болен, «не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими».

СМИ сообщают, что Спесивцев убил и съел 19 женщин и детей. Его мать выступала соучастницей, заманивая жертв в квартиру и помогая избавляться от останков. В 1999 году ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.