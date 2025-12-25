Без тормозов: в Китае водитель преодолел 490 км из-за неисправности авто

Фото: 5-tv.ru

Это заняло четыре часа езды.

Водитель в Китае четыре часа оставался заложником собственного автомобиля, который из-за сбоя круиз-контроля проехал 490 километров со скоростью 115 км/ч без остановки. Об этом сообщило издание Shine.

Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу. Дорожная полиция взяла неуправляемое транспортное средство под сопровождение, расчистила дорогу впереди и ждала, пока у машины не закончится топливо. Водитель рассказывал, что тормозная система полностью игнорировала все его попытки замедлить движение.

Он безрезультатно нажимал на педаль тормоза, пытался переключить трансмиссию в нейтральное положение, применял ручной тормоз и отключал круиз-контроль.

Автовладелец достиг договоренности с производителем автомобиля, чье название не раскрывается. Компания полностью вернет ему деньги за покупку машины и дополнительно выплатит финансовую компенсацию.

