В результате аварии на шахте в Китае погибли четыре человека

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Tao

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще трое числятся пропавшими без вести.

Четыре человека погибли, а трое числятся пропавшими без вести после аварии на угольной шахте Даин в провинции Юньнань в Китае. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на администрацию уезда Чжэньсюн.

Спасатели обнаружили четыре тела. Трое горняков все еще числятся пропавшими без вести после предполагаемого взрыва угля и газа на шахте, указано в публикации агентства.

На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Местные власти начали проверку обстоятельств инцидента.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что мужчина, устроивший взрыв около ОМВД в Москве, выполнял указания мошенников, взломавших его аккаунт на Госуслугах.

По данным следствия, злоумышленники получили доступ к учетной записи подрывника и обманули его, заставив поверить, что он работает с правоохранителями и его цель — сорвать «шпионскую операцию».

Затем они поручили мужчине установить взрывчатку под автомобиль. Для этого он специально приехал в столицу из Ивановской области.

Взрыв на Елецкой улице возле отдела полиции произошел около полуночи 24 декабря. В результате погибли двое сотрудников ДПС и один прохожий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.