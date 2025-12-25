«С особой осторожностью»: сколько икры можно есть без вреда для здоровья

Врач Кашух: Икра может быть опасна для людей с гипертонией и болезнями сердца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на содержание омеги-3 жирных кислот, витаминов и микроэлементов, с этим продуктом надо быть предельно внимательным.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о рисках, связанных с употреблением красной икры. Несмотря на высокую пищевую ценность продукта, содержащего белки, омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы, чрезмерное потребление икры может нанести серьезный ущерб здоровью. Об этом эксперт рассказала в беседе с Life.ru.

Особое внимание рекомендуется обратить людям с гипертонией, болезнями сердца и почек. Это связано с высоким содержанием соли, способствующим росту артериального давления и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему и выделительные органы. Люди с повышенным холестерином тоже должны избегать частого включения икры в рацион.

Эксперт подчеркнула потенциальную угрозу заражения бактерией Escherichia coli, которая возникает как следствие несоблюдение санитарных норм при обработке, хранении и перевозке продукта. Калорийность икры составляет около 250–270 килокалорий на 100 граммов продукта, что увеличивает вероятность нарушения метаболизма и набора лишнего веса.

Кроме того, регулярное употребление икры повышает риск аллергии, которая проявляется в виде зуда или расстройством желудка. Маленьким детям лучше воздерживаться от введения данного морепродукта в меню до достижения трехлетнего возраста, предварительно убедившись в отсутствии индивидуальной непереносимости.

Еще одна опасность заключается в обилии некачественной икры в магазинах. Как отметила врач, у качественного морепродукта цельные, упругие икринки однородного цвета без резкого рыбного запаха. Для поддержания баланса питательных веществ достаточно ограничивать себя несколькими чайными ложечками икры пару раз в неделю.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX