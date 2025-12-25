Самый дефицитный кадр: в России наблюдается острая нехватка дворников

Фото, видео: 5-tv.ru

К работе привлекают иностранцев из экзотических стран, а в перспективе — роботов.

В России некому убирать улицы. Профессия дворника стала одной из самых дефицитных, особенно с наступлением зимы. Но большого потока желающих взять метлы и лопаты в руки не наблюдается. Даже за приличную зарплату.

В Сибири на работу решили нанять роботов. Еще более оригинально поступили в Петербурге. На улицы Северной столицы вышли иностранцы, которые впервые увидели снег. Насколько удачным оказался эксперимент — увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

После того, как мигрантам в Петербурге запретили работать курьерами, все ждали, что дворников в городе станет больше. Но нет. Из шести с половиной тысяч штатной численности, к концу года набрать удалось пять тысяч. Коммунальщики расширяют географию рекрутинга. Вот на улицах Приморского района появились гости из страны контрастов.

Из полутора миллиардов жителей Индии в Петербург работать дворниками приехали 19 человек. Двое уже успели вернуться на родину — климат не подошел. Впрочем, русскую зиму они прочувствовать еще не успели — в Петербурге в этом сезоне относительно тепло, снег выпал недавно и уже быстро тает.

Бывший программист Мукеш Мандал теперь вечерами учит русский язык. А днем делает чище улицы Петербурга. Снег здесь увидел первый раз в жизни.

Зарплата в среднем 80 тысяч, дают комнату в общежитии, бесплатное питание, рабочая форма. Те же самые условия, которые предлагают жителям соседней Ленинградской, Новгородской областей. Но оттуда желающих не много.

Дворник в России — самый дефицитный кадр. Например, в Амурской области коммунальные компании ищут почти 1200 работников. В Рязанской области без малого две тысячи вакансий в этой сфере В Орловской области не хватает почти полтысячи человек.

Сергея Олешко из Твери явно не назвать типичным дворником. С утра он чистит дворы от снега, вечерами читает лекции о музыке. Ломает стереотипы, хоть и сам в них верит.

«Нас пугали: «будешь плохо учиться — дворником станешь. В дальнейшем клеймо человека, занимающегося унизительным трудом, необразованного, оно сохранилось. Даже я, когда убираюсь, хочу как можно скорее закончить уборку, еще и потому, чтобы меня никто не видел. Мне не нравится», — поделился дворник Сергей Олешко.

«Будешь плохо учиться, станешь дворником» — хуже демотивации для ребенка и не придумать, говорят психологи.

«Родитель, который пугает ребенка такой профессией, он разрушает в ребенке самый главный инстинкт — выживание. Главная задача родителя — воспитать в ребенке самостоятельность и способность выжить в любых условиях, сварить кашу из топора», — отметила психолог Ирина Смолярчук.

Сегодня зарплата дворника в среднем по стране 30-35 тысяч рублей. В Москве предложат от 65 тысяч. В Петербурге — 45-50. В Екатеринбурге 32-38 тысяч. В Воронеже — 25-30 тысяч рублей в месяц. Плюс погодные надбавки и премии.

Владимир из Липецка пришел в дворники из бизнеса. Теперь вышел из дома — и вот ты на рабочем месте. Говорит, такой труд лучше всего лечит нервы.

«Я был руководителем, я был учредителем, но в схемах я больше участвовать не хочу, поэтому здесь спокойно тружусь. Рублей 50 иногда выходит. Раньше миллиона не хватало, а сейчас 50 за глаза», — рассказал дворник Владимир Титов.

В условиях критического дефицита кадров, в Омске тестируют автоматический беспилотный уборщик тротуаров. Управлять им можно прямо из кабинета. Один оператор руководит сразу несколькими машинами.

«Стоимость будет начинаться от одного миллиона рублей, в зависимости от комплектации. У нас уже есть заявки на пилотное тестирование как здесь у нас, в Омске, так и в Казани, и в Екатеринбурге», — рассказал разработчик беспилотной коммунальной машины Данил Николаев.

Все бы и рады, конечно, но бездушная машина вряд ли полностью заменит человека с лопатой и метлой. По крайней мере в ближайшие годы.

