Крионист оценил вероятность спасения семьи Усольцевых после замерзания

Специалист рассказал о случаях, когда удавалось стабилизировать состояние людей после их долгого пребывания в холодной среде.

Вероятность спасения семья Усольцевых после замерзания в тайге в Красноярском крае практически невозможна. Такую оценку шанса на спасение дал крионист Алексей Самыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, история знает случаи, когда людей возвращали к жизни после тяжелых ситуаций, например, кораблекрушений и авиакатастроф. Кроме того, в медицине используется процесс гипотермии, когда в стационарных условиях искусственным способом снижают температуру тела пациента, получившего серьезные ранения, чтобы замедлить все процессы и дать хирургу время лучше подготовиться к операции.

«Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет», — сказал крионист.

По мнению Самыкина, ключевым фактором при спасении замерзшего человека, играет время. Он пояснил, что помочь оледеневшему организму, которое долгое время находился под воздействием низких температур, можно, только если помощь подоспеет в течение нескольких часов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, семья Усольцевых, которая пропала во время турпохода в Красноярском крае, оказалась в критической ситуации из-за внезапного ухудшения погоды в районе горного массива. В краевом отделении «Лиза Алерт» уточнили, что на протяжениии 11 дней круглосуточной работы шел снегопад.

