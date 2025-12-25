На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Малика

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика врожденный порок сердца.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Навсегда забыть о больничных сейчас мечтают родители двухлетнего Малика из Карачаево-Черкессии. У мальчика врожденный порок сердца. Операция, которая подарит шанс на выздоровление, стоит 12 миллионов рублей. Большую часть денег многодетные родители уже собрали. Не хватает трех миллионов.

И сегодня мы с вами можем подарить мальчику новогоднее чудо. Для этого нужно отправить СМС на короткий номер 22-22 или отсканировать QR-код на экране.

Малик — веселый, активный и очень любознательный малыш. Он уже вовсю бегает, учится говорить и обожает слушать мамины колыбельные. Но любая подвижная игра для него риск, и каждый день — это тяжелая борьба за жизнь.

«Малейшая нагрузка — те же самые эмоции, может, смех, радость, слезы — все: у него начинают синеть губки, одышка. То есть это очень тяжело, и сатурация начинает падать до критических цифр», — рассказывает Марина Копсергенова, мама Малика.

У Малика — врожденный порок сердца, гипоплазия левых отделов. Один из желудочков не способен выполнять свою функцию, полноценно работает лишь половина органа.

Редкую патологию врачи обнаружили на вторые сутки жизни малыша. На третьи Малик был уже в столичной больнице.

Малыш оказался невероятно сильным. За его жизнь врачи боролись в Москве, Петербурге, Италии! За два года Малик перенес четыре операции на открытом сердце. Одна из них длилась восемь с половиной часов. И даже после такого мальчик восстановился. Сейчас он не отстает в развитии от сверстников.

Но перспективы пугающие: жизнь от операции до операции, и все они будут лишь вспомогательными. А в будущем, с большой вероятностью, Малику потребуется пересадка сердца. Решить проблему, возможно, раз и навсегда, предложили в Германии. Там врачи готовы провести сложнейшую операцию — полуторажелудочковую коррекцию.

«Перекроить сердце, полностью перекроить и сделать из правой стороны левую, как бы перевернуть его. У ребенка есть шанс на нормальную, полноценную жизнь, где он не будет синеть от любого крика, от любой усталости», — объясняет участковый педиатр Карачаево-Черкесской республиканской больницы Зульфия Кипкеева.

Стоимость операции для семьи с четырьмя детьми слишком высока — 12 000 000 рублей. Тем не менее, родители Малика собрали почти всю сумму — не хватает 3 000 000. Помочь можем мы с вами, все вместе.

В Германии Малика с мамой ждут после Нового года. И там может исполниться их самое заветное желание — просто жить, без ежедневного страха и смертельной опасности.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Малику, обратившись напрямую в благотворительный фонд.