Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Вражеская техника была уничтожена в месте с боевиками.

Операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили американский бронетранспортер M1117 и сорвали ротацию ВСУ в Гуляйполе.

В пригороде населенного пункта Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили движение автомобильной техники ВСУ. Разведывательный БпЛА засек въезд бронетранспортера M1117 в лесополосу. Техника использовалась для переброски резерва. По бронеавтомобилю был нанесен прицельный удар несколькими ударными БпЛА, в результате чего техника была уничтожена в месте с боевиками.

Также на подступах к населенному пункту Гуляйполе Запорожской области операторы ударных БпЛА группировки «Восток» выявили движение автотранспорта ВСУ, который пытался подвести живую силу, в результате чего расчетами FPV-дронов был уничтожен автотранспорт и личный состав противника.

Город с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки «Восток», не позволяющим противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по нашим штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы и подвозить боеприпасы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.