Расчет «Земледелия» блокировал ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Живая сила и техника противника была уничтожена во время попытки отступления.

Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» инженерного полка 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» провел дистанционное минирование участка местности в тылу украинских формирований, перекрыв пути их отхода и каналы подвоза снабжения на красноармейском направлении специальной военной операции.

Подразделения мотострелков, ведущие наступательные действия, выявили участки повышенной активности противника, после чего запросили поддержку инженерных подразделений. Получив разведданные о маршрутах передвижения и накопления техники формирований ВСУ, расчет ИСДМ оперативно выдвинулся в район боевого применения, развернул пусковую установку и произвел залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми минами. Боеприпасы были запрограммированы для создания минных заграждений на маршрутах снабжения и возможных путях отхода украинских боевиков.

В отличие от классического инженерного минирования, система «Земледелие» позволяет выполнять задачи без риска для саперов. Мины, разбрасываемые реактивными снарядами, ложатся с высокой плотностью и образуют участки, полностью непроходимые для техники и живой силы противника. Уже вскоре после применения системы данные объективного контроля подтвердили результативность минирования: зафиксировано уничтожение живой силы и нескольких единиц техники противника во время попытки отступления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.