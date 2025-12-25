Долина просится пожить в квартире в Хамовниках еще несколько месяцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

До этого адвокат Лурье заявляла о возможном привлечении судебных приставов для выселения певицы.

Народная артистка России Лариса Долина просила Полину Лурье разрешить ей остаться в квартире в Хамовниках еще на несколько дней. Об этом РИА Новости рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

По словам адвоката, певица аргументировала свое желание нехваткой времени на сборы вещей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, до этого Светлана Свириденко назвала возможным привлечение судебных приставов для выселения Долиной из купленной Лурье квартиры. Верховный суд России признал право собственности на спорную недвижимость за покупательницей, установив, что нижестоящие суды ошибочно истолковали и применили нормы материального права по спору о продаже квартиры народной артисткой РФ Ларисой Долиной в Москве.

В конце марта столичный суд района Хамовники встал на сторону звезды. Певица подала иск с утверждением, что стала жертвой мошенников, поэтому заключила сделку с Полиной Лурье будучи введенной в заблуждение. Решения суда подтвердил Мосгорсуд, поэтому сделка купли-продажи была признана недействительной. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы от покупательницы на нижестоящие инстанции вернул имущество артистке. Однако позже Верховный суд РФ оставил право собственности на жилье за Лурье.

