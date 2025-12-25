Александр Лыков о запугивании детей в целях воспитания: «В ужасе просыпаются»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Прежде чем наказывать ребенка за его капризничество, нужно сначала выявить причину.

Случается, что в целях воспитания родители запугивают детей различными страшилками про Бабу-Ягу, Бабайку и других персонажей. Однако это влияет на детскую психику, поэтому взрослым следует их ограждать от этого. Таким мнением поделился актер Александр Лыков в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2».

По словам звезды сериала «Гранд», он видит, как его внуки, посмотрев какой-нибудь фильм ужасов, потом просыпаются в страхе или начинают бояться каких-то мест в доме.

«Ребенок сам выбирает, чему ему напугаться. Лучше ограждать. Я смотрю на своих внуков и вижу, как они просыпаются в ужасе или в какие места они потом не хотят идти. И это все благодаря тому просмотренному материалу, который кто-то упустил и дал посмотреть», — рассказал Лыков.

Актер отметил, что дети, при желании, сами находят себе страшные сказки и запугивают ими друг друга. Но родители не должны в это вмешиваться.

«Дети должны сами выбирать, какие сказки себе страшные рассказывать. Про гроб на колесиках — есть такие классические примеры, когда дети собираются у костра и друг другу втюхивают. Но взрослые не должны принимать в этом никакого участия. Это совсем другая психологическая подготовка и акценты», — подчеркнул актер.

Александр Лыков добавил, что, если ребенок капризничает, то сперва следует выявить причину, и только потом ограничивать в чем-то. И то не надолго.

На тему воспитания детей и взаимоотношений между родителем и ребенком поделились и другие актеры. Так, например, актриса и телеведущая Полина Максимова знает несколько маминых уловок, которые показывают ее недовольство. Актер Аретм Быстров полагает, что родителям не всегда удается правильно донести свою мысль до ребенка. Однако это естественный момент, который можно легко уладить.

