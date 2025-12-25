Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

На совещании также присутствовали представители Администрации президента России и руководитель Центробанка.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещание были приглашены руководители крупнейших частных компаний и предприятий с государственным участием. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители Администрации президента РФ, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На встрече поднимались темы импортозамещения, курса рубля, ситуация с ключевой ставкой и состояние корпоративного кредитования. По словам Пескова, также затрагивались вопросы демографии в стране и защиты окружающей среды.

