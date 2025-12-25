Путин направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Российский лидер выразил уверенность, что страны продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения.

Президент России Владимир Путин отправил председателю КНДР Ким Чен Ыну поздравление с Новым годом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме российский лидер отметил героизм корейских солдат в освобождении Курской области, что приобрело особое значение в отношениях между Москвой и Пхеньяном и укрепило дружбу между РФ и КНДР.

«Я уверен, что мы продолжим укреплять наши дружественные и союзные отношения всеми способами и способствовать конструктивному сотрудничеству по региональным и международным вопросам», — привело ЦТАК содержание поздравления.

По данным агентства, Путин отдельно пожелал Ким Чен Ыну и членам его семьи крепкого здоровья, благополучия и успехов, а гражданам КНДР — счастья и процветания.

В отношениях между Россией и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный 4 декабря 2024 года. В соответствии с ним, стороны на постоянной основе поддерживают и развивают отношения всеобщего стратегического партнерства, которые основываются на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

